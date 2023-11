Frau in Bus gewürgt und belästigt: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter (27) erlassen!

Zwickau - Am Dienstag wurde eine Frau (37) von einem offenbar geistig verwirrten Mann (27) in einem Zwickauer Linienbus angegriffen.

Bei dem Vorfall wurden nicht nur der Verdächtige, sondern auch der Busfahrer und ein Passagier verletzt. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Vorfall am Nachmittag gegen 16 Uhr. Der 27 Jahre alte Syrer packte die Frau vom hinten am Hals und zog sie kopfüber in seine Richtung.

"Dabei würgte er sie und versuchte sie auf den Mund zu küssen", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Doch damit nicht genug: Als der Busfahrer (49) am nächsten Haltepunkt die Türen nicht öffnete, beschädigte der Verdächtige die Trennscheibe zum Fahrer, die Kasse sowie den Rückspiegel.

"Gemeinsam mit einem 59-jährigen Fahrgast konnte der Busfahrer den Tatverdächtigen überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle halten", so die Polizei.

Während des Gerangels wurden sowohl der Verdächtige, der Fahrer als auch der Passagier verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.