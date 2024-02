02.02.2024 14:44 564 Geschirrspüler löst Feueralarm in Ärztehaus aus

In Lichtenstein (Kreis Zwickau) kam es am Freitag zu einem Feuerwehreinsatz in einem Ärztehaus. Ein Rauchmelder wurde durch einen Geschirrspüler ausgelöst.

Von Julian Winkler

Lichtenstein - Feueralarm in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) am Freitagmittag: In einem Ärztehaus wurde ein Feuermelder ausgelöst, zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Feuerwehr wurde am Freitag zu einem Ärztehaus in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) gerufen. Dort wurde ein Brandmelder ausgelöst. © Andreas Kretschel Gegen 12.50 Uhr wurde die Feuerwehr zum Ärztehaus in der Hartensteiner Straße gerufen. Dort wurde ein Feuermelder ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr durchsuchten das Gebäude, konnten wenig später Entwarnung geben. Laut Informationen vor Ort löste der Wasserdampf eines Geschirrspülers den Rauchmelder aus. Der Einsatz war daraufhin beendet. Verletzte gab es laut Polizei nicht.

