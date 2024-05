Wahlplakate in Zwickau angezündet, Laternen beschädigt

Zwickau - In einem Monat wird in Sachsen gewählt. Dass die Parteien dafür um die Gunst der Wähler werben, scheint nicht jedem zu gefallen.

Um die Wähler zu erreichen, setzen die meisten Parteien auf auffällige Plakate, die sie an Laternen und Masten anbringen. Seit einigen Tagen ist das wieder für die Europa- und Kommunalwahl erlaubt.

Doch in Zwickau hat sich ein Mensch wohl sehr daran gestört. Gegen 20.30 Uhr am gestrigen Freitag fackelte er drei solche Wahlplakate ab.

Wie die Polizei mitteilte, hingen die Pappschilder - zwei von der CDU, eines der Bürger für Zwickau (BfZ) - im Schlobigpark an der Dr.-Marie-Elise-Kayser-Straße in der Nordvorstadt an Laternen.

Ein Passant bemerkte die Flammen und löschte sie selbstständig.

Die Plakate waren komplett zerstört worden, an den Laternen entstand glücklicherweise nur geringer Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 200 Euro.