Getreidefeld steht nach Blitzeinschlag in Flammen!

Großeinsatz am Samstagabend in Zwickau-Neuplanitz. Während des Unwetters schlug ein Blitz in das Getreidefeld am Ortsausgang ein.

Von Sarah Müller

Zwickau - Feueralarm am Samstagabend in Zwickau! Große Flammen stiegen nach dem Blitzeinschlag vom Feld empor. © privat Mit einer großen Gewitterfront klang der bisher wärmste Tag des Jahres am gestrigen Samstag aus. Kilometerweit waren die Blitze am Himmel zu sehen. Doch es kam auch für die Feuerwehren zu einigen Einsätzen. Gegen 21.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus Zwickau an den Ortsausgang von Neuplanitz in Richtung Stenn gerufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannte dort ein Getreidefeld, nachdem ein Blitz eingeschlagen war. "Das Feuer dehnte sich auf eine Fläche eines Hektars aus und wurde durch 30 Kameraden der Feuerwehr gelöscht", hieß es weiter. Zwickau Endlich wieder Rummel! TAG24 macht den Test Der starke Wind am Samstagabend erschwerte die Löscharbeiten. Die Flammen trieben dadurch in die Richtung eines Einfamilienhauses. Doch ein Übergreifen konnten die Einsatzkräfte verhindern. Das Feuer hat auf dem Getreidefeld einen großen Schaden hinterlassen. © André März Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.

