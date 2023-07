Graffiti-Künstler "Tasso" ist sauer: Kunst-Festival zieht plötzlich nach Leipzig

Meerane/Leipzig - Das größte Street-Art-Festival der Region Chemnitz wandert dieses Jahr ab nach Leipzig . Die IBUg soll im alten Reichsbahnausbesserungswerk in Engelsdorf stattfinden. IBUg-Gründungsvater, der international bekannte Graffiti-Künstler Jens "Tasso" Müller (56), findet das gar nicht gut: "Meine Grundidee eines Festivals wird kaputt gemacht."

Voriges Jahr lockte Street-Art in der ehemaligen Buntpapierfabrik Besucher nach Flöha. © Uwe Meinhold

Organisiert wird die IBUg von einem Verein, der mittlerweile selbst seinen Sitz in der Messestadt hat.

Die Vorsitzende Rahel Pötschke (29) schwärmt: "In Leipzig zu sein ist etwas ganz Besonderes." Dass Tasso verstimmt ist, kann sie nicht verstehen: "Das Festival entwickelt sich weiter. Es geht um Kunst in Industriebrachen. Es spielt nicht die große Rolle, wo die sind. In Leipzig gibt es eine gute Anbindung für Besucher."

Genau das wollte Tasso eigentlich auf den Kopf stellen: "Die Leute sollten sich in den Zug setzen, um für das Festival in die Provinz zu fahren."

Die nötigen Kontakte, um internationale Szene-Größen für diese Idee zu gewinnen, hat der Meeraner. Doch scheinen die bei den Organisatoren nicht mehr gefragt. "Wenn alles basisdemokratisch abgestimmt wird, von Leuten, die nicht das Wissen aus der Szene haben, bleibt die Qualität auf der Strecke", sagt Tasso. "Ich hatte Steve Locatelli aus Antwerpen überredet, einen seiner Totenköpfe mit Wäscheleinen in Fassadengröße aufzuspannen, Bordalo II wollte eine seiner Müllskulpturen für die IBUg bauen. Diese Stars sollten ernsthaft eine Bewerbung schicken, ob sie mitmachen dürfen. Das ist, als wenn die Rolling Stones vor dem Auftritt in ein Casting sollen."

Mit der IBUg kann sich Tasso inzwischen nicht mehr identifizieren: "Die Einzigartigkeit ist verloren gegangen."