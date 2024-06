Große Bio-Bäckerei in Sachsen: Darum schmeckt hier das Brot besonders gut

Bäckermeister Michael Eichler (53) und Bäckermeister Maximilian Hochmuth (28) mit ihren selbstgebackenen Bio-Broten. © Maik Börner

Rund 10.000 Brötchen plus Kleingebäck verlassen jeden Morgen das ehemalige Autohaus in der Gewerbestraße. Plus bis zu 10.000 Brote für Bioläden, Reformhäuser, Läden und Großhandel von Dresden über Halle bis Weimar.



Zudem haben die Unternehmer seit 2021 eine eigene Brauerei in die Backstube eingebaut. Chefin der Abteilung "Die Biermacher" ist Lisa Goldmann (30). Natürlich braut sie auch Bio-Bier - Sorten: Pils, IPA, Stout und Leichtbier. Das dritte Standbein ist im Aufbau, eine Imkerei. Die aktuelle Mitarbeiterzahl von 26 könnte also noch steigen.

Michael Eichler kennt das Geheimnis des (Back-)Erfolgs: "Wir setzen konsequent auf biologische Zutaten. Vom Mehl über Zucker bis zum Saatgut."

Der Bäckermeister kritisiert seine Bäckerzunft: "Es gibt viele Gründe, warum Bäckereien sterben. Ein Tipp von mir lautet: Besinnt Euch wieder aufs Handwerk!"