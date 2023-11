10.11.2023 08:48 536 Großeinsatz wegen brennendem Futtermischwagen: Vier Personen verletzt

Feuerwehreinsatz in Crimmitschau am Donnerstagvormittag: Ein Futtermischwagen geriet aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Von Sarah Müller

Crimmitschau - Am Donnerstag mussten die Feuerwehr nach Crimmitschau (Landkreis Zwickau) zur Agrargenossenschaft Blankenhain ausrücken. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, versuchten vier Mitarbeiter, das Feuer selbst zu löschen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stand auf dem Gelände an der Alten Schulstraße gegen 11 Uhr ein Futtermischwagen in Flammen. Grund war offenbar ein technischer Defekt. Vor Ort waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Crimmitschau und Langenreinsdorf unter Führung des Kreisbrandmeisters im Einsatz und konnten das Feuer umgehend unter Kontrolle bringen. Vier Mitarbeiter im Alter von 26 bis 58 Jahren wurden jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie selbst versucht hatten, das Feuer zu löschen. Die Arbeitsmaschine wurde stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf 150.000 Euro.



