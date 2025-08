Unfall im Landkreis Zwickau mit geklautem Motorrad: Mann schwer verletzt

Limbach-Oberfrohna - Am Samstag ereignete sich ein schlimmer Unfall in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ).

Laut Polizeiangaben befuhr am späten Abend gegen 21.45 Uhr ein 76-jähriger Mann gemeinsam mit seiner 75-jährigen Beifahrerin in einem Hyundai die Chemnitzer Straße in Limbach-Oberfrohna vom Zentrum kommend in Richtung Kirchstraße.

An der Kreuzung zur Kirchstraße bog der Fahrer nach links ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Zentrum unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 36-Jährige, er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizeidirektion Zwickau auf etwa 15.000 Euro geschätzt.