Großes Polizeiaufgebot in Zwickau: Das steckt dahinter

Zwickau - Schwer bewaffnete Polizisten, eine Amok-Fahrt, eine Geiselnahme und etliche Verletzte - so sah eine große Polizeiübung in Zwickau aus, die am heutigen Montag stattfand. Die Beamten probten den Ernstfall. Das Ziel: Die Abläufe eines solchen Einsatzes zu optimieren und die Zusammenarbeit unter den Einsatzkräften zu stärken.