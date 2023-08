Hakenkreuz und SS-Rune: Zwickauer Rathaus beschmiert

Zwickau - Vandalen haben in den vergangenen Tagen in der Zwickauer Innenstadt zugeschlagen und das Rathaus mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert.

Das Zwickauer Rathaus wurde mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. (Archivbild) © Ralph Kunz

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte die Tat zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen.

Die Täter schmierten mit schwarzem Filzstift ein Hakenkreuz und eine SS-Rune auf die Außenwand des Rathauses.

"An der Fassade entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Dezernat Staatsschutz hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise", so ein Polizeisprecher.

Wem sind Personen aufgefallen, die sich in dem Zeitraum in der Nähe vom Rathaus aufgehalten haben und in Verbindung mit der Tat stehen könnten.