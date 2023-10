Heute Premiere: Dämonen-Rapunzel geistert schon wieder durch Glauchau

Die Kosten für den Film lagen im unteren fünfstelligen Bereich. "Das ist ein Witz für alle großen Filmproduktionen, die schnell im Millionenbereich sind", so der Regisseur. Das Ganze sei nur durch gute Partner und Sponsoren zu stemmen. So habe ihm die Glauchauer Feuerwehr für einen Kasten Bier eine Straße abgesperrt und einen Unfallwagen angeschleppt.

Im Juni verwandelte sich unter anderem das ehemalige Kloster "Roter Stock" für zwei Wochen in einen schaurigen Ort. "Das Dämonen-Rapunzel ist immer noch auf den Spuren der Alina Grimm aus dem ersten Teil. Sie will immer noch Rache. Ein Geschwisterpärchen Katarina und Erik Winter rutscht dann unschuldig in die Geschichte und wird von Rapunzel heimgesucht", erzählt der Regisseur über Teil zwei.

"Ich habe mir damals schon gesagt, wenn ich meinen ersten Film drehe, dann mache ich das hier und bringe die Hollywoodstars her", sagt Brückner lachend. "So ganz haben wir das aber noch nicht geschafft."

Am heutigen Sonntag ist große Weltpremiere in der Glauchauer Turnhalle. David Brückner sowie die Schauspieler werden anwesend sein. Am 13. Oktober wird der Film dann auf Blu-Ray überall im Handel erscheinen. Wer nicht so lange warten möchte, kann den Film direkt bei der Weltpremiere vorab kaufen.