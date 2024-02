Hundebesitzer aufgepasst: Mit Rasierklingen präparierte Köder gefunden

Werdau - Präparierte Köder in Werdau (Landkreis Zwickau ) ausgelegt!

In Werdau wurden präparierte Köder gefunden. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei mitteilte, war ein Mann mit seinem Hund in einer Gartenanlage an der Holzstraße/Ecke An der Sportschule unterwegs.

Dort bemerkte er, wie sein Hund stehen blieb und etwas vom Boden fraß.

"Er erblickte mehrere Stücke geschnittene Sülze und versuchte den Hund noch am Fressen zu hindern, was ihm jedoch nicht gelang. In einem der übrigen Stücke fand er den Teil einer Rasierklinge und suchte daraufhin den Tierarzt auf", teilte die Polizei weiter mit.

Die Spanische Dogge wurde sofort medizinisch behandelt und blieb glücklicherweise unverletzt.