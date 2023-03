Jagd nach Bernsteinzimmer führte zu Wehrmachts-DKW

Zwickau/Rodewisch - Die Suche nach dem legendären Bernsteinzimmer ist wie ein Sog, der schon Generationen von Schatzsuchern in den Bann zog.

Walter Hemmerlein (66, l.) begegnete bei der Suche nach dem Bernsteinzimmer Hilmar Hahn (65) und der Wehrmachts-DKW, die im Horch-Museum ausgestellt wird. © Uwe Meinhold

Wie Walter Hemmerlein (66), der Teile des verschollenen Schatzes im Vogtland vermutet. Bei seiner Suche stieß er auch auf die Geschichte eines Wehrmachts-Motorrades, das in der Ausstellung des Horch-Museums in Zwickau steht.



Zeitzeugen-Berichte und Archivdokumente führten den gebürtigen Rodewischer bei seinen Recherchen in einen Wald bei Hammerbrücke, in dem sich kurz vor Kriegsende eine SS-Einheit aufgehalten hatte.

"In Karten ist das Mundloch zu einem alten Bergwerksstollen eingezeichnet, in dem Kunstschätze eingelagert worden sein könnten. Ein Indiz für obskure Vorgänge, bei denen unliebsame Zeugen beseitigt wurden, sind sechs inoffizielle Gräber unweit der Straße. Die darin liegenden Soldaten sind erst 2012 auf einen Friedhof umgebettet worden", so Hemmerlein.

Um den Stollen zu finden, bat Bernsteinzimmer-Sucher Hemmerlein den ortskundigen Hilmar Hahn (65) um Hilfe. Doch statt des versteckten Eingangs förderte die Begegnung ein weiteres Puzzleteil aus den letzten Kriegstagen ans Licht: ein von der SS zurückgelassenes DKW-Motorrad, das Hahns Vater 1945 fand und in der Scheune hinter einer doppelten Wand 30 Jahre lang versteckte.