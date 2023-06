Folger zurück am Sachsenring: Große Gefühle, voll motiviert!

So feierte Jonas Folger am 2. Juli 2017 seinen zweiten Platz auf dem Sachsenring. © dpa/Jan Woitas

Sechs Jahre ist es her, dass sich Folger beim Heimspiel lediglich dem spanischen Dauersieger Marc Marquez (30) in der Königsklasse MotoGP hatte geschlagen geben müssen - seitdem ist eine Menge passiert.



Kurzfristig wurde Folger für den Großen Preis von Deutschland in die Startliste aufgenommen. Eigentlich hätte Pol Espargaro (32) sein Motorrad am Wochenende wieder übernehmen sollen, nach einem schlimmen Sturz beim Auftakt in Portugal ist der Spanier aber noch immer nicht wieder richtig fit. Und so darf Ersatzmann Folger bereits zum fünften Mal einspringen.



Der Oberbayer, wie sein Landsmann Stefan Bradl (33, Zahling/Honda) in der MotoGP "nur noch" als Testfahrer engagiert, tritt erneut für das französische Tech3-Team an. So wie am unvergesslichen 2. Juli 2017. Damals war Folger auf einer Yamaha einzig vom "King of Sachsenring" geschlagen worden.

Am Sonntag (14 Uhr/ServusTV) sitzt Folger auf einer KTM. Das Podium ist diesmal außer Reichweite, immerhin fuhr der mittlerweile 29-Jährige in seiner neuen Rolle zuletzt zweimal in die Punkte.