Junge Frau (19) im Landkreis Zwickau belästigt: Mann reißt ihr das T-Shirt auf!

Lichtenstein/Sachsen - Sexuelle Belästigung in Lichtenstein (Landkreis Zwickau ) am Montagmittag!

Die Polizei sucht derzeit nach zwei Männern, die in Lichtenstein eine Frau belästigt haben. (Symbolbild). © 123RF/angelarohde

Laut Polizei geschah die Tat gegen 13.45 Uhr am Bahnhof. Eine junge Frau (19) war gerade auf dem Weg zum Bahnhof, als sie in Höhe der Bushaltestelle von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde.

Dann geschah das Unfassbare: Einer der Männer hielt die Frau am Arm fest, der andere Mann packte die 19-Jährige am Kragen und riss ihr das T-Shirt bis zum Bauchnabel auf. "Danach flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Netto-Markt", so ein Polizeisprecher.

Die junge Frau wurde durch den Griff am Oberarm leicht verletzt. Laut Polizei entstand durch das zerrissene T-Shirt ein Sachschaden von etwa 30 Euro.

So beschrieb die 19-Jährige die Männer: