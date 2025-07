29.07.2025 19:26 Kabeldiebe suchen Windrad im Landkreis Zwickau heim: 100.000 Euro Schaden

Weil Diebe am Montagmorgen an einem Windrad in Reinsdorf Kabel durchschnitten, entstand ein sechsstelliger Schaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Robert Preuße

Reinsdorf - Hier fehlen dem Windrad ein paar Kabel! Diebe brachen am Montagmorgen die Zugangstür zu einer Windkraftanlage an der A72 (Anschlussstelle Zwickau-Ost) auf. Dabei klauten sie Kabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Danach richteten sie jedoch weitaus größeren Schaden an. Alles in Kürze Kabeldiebe beschädigen Windrad im Landkreis Zwickau.

Diebe stehlen Kabel im Wert von 5500 Euro.

Weitere Kabel werden durchgeschnitten, Schaden: 100.000 Euro.

Polizei vermutet Zusammenhang mit anderen Diebstählen.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Mehr anzeigen Windräder an der A 72 bei Reinsdorf: Hier fanden ein teurer Diebstahl und Sachbeschädigung statt. © Uwe Meinhold Der Wert der Kabel wird auf 5500 Euro geschätzt. Dies waren allerdings "Peanuts" im Vergleich zur nächsten Aktion. Hier wurde es vor allem teurer: "Zudem schnitten sie zahlreiche weitere Versorgungs- und Datenkabel durch, sodass ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro entstand", so die Zwickauer Polizeidirektion. Offensichtlich war es nicht das erste Mal, dass sich Diebe in dem Gebiet zu schaffen machten. Zwickau Simson-Treffen in Zwickau knatterte in bester Feierlaune Zwickau Simson-Treffen in Zwickau gestartet: Polizei zählt 15 Straftaten Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden auf einer Baustelle im Wildenfelser Ortsteil Härtensdorf zwei Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen, Laser und Höhenmessgeräte im Wert von 20.000 Euro gestohlen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Langfinger verschafften sich durch eine dieser Eingangstüren Zugang zum Windrad. © Uwe Meinhold Bereits am Montag wurde ein Diebstahl von einer nahegelegenen Baustelle gemeldet. © Uwe Meinhold Die Ordnungshüter bitten Zeugen, die in der Nacht zu Montag Personen oder Fahrzeuge in Nähe der Windanlagen gesehen haben, sich zu melden. Hinweise an Tel. 03761/70 20.

Titelfoto: Uwe Meinhold