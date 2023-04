Kabeldieb durch DNA-Spur überführt

In Kirchberg hatte ein Dieb vor einem Jahr auf einer Baustelle Kabel abgeschnitten und zum Teil geklaut. Er konnte nun dank DNA-Spuren gestellt werden. (Symbolbild) © 123RF / Liudmilachernetska

Wie die Polizei mitteilte, konnte nach einem Einbruch auf eine Baustelle in Kirchberg ein Ermittlungserfolg verbucht werden.

Ein Dieb hatte zwischen dem 30. April und dem 2. Mai 2022 ein Kabel auf einer Baustelle an der Schneeberger Straße abgeschnitten. Das Kabel lag zum Abtransport bereit und wurde auch zum Teil entwendet. Der Schaden lag bei 5000 Euro.

Die Polizei konnte am Tatort DNA-Spuren sichern, die schließlich zu einem 39 Jahre alten Deutschen führten. Der Verdächtige räumte die Tat bei einer Vernehmung ein.

In Zwickau waren ebenfalls Diebe auf einer Baustelle zu Gange. Sie brachen zwischen 12 Uhr am Dienstag und 7.25 Uhr am Mittwochmorgen einen Baucontainer auf, der auf dem Klinikgelände an der Karl-Keil-Straße abgestellt war.

"Daraus entwendeten die Täter mehrere Werkzeugkoffer, einen Multilinienlaser, diverse Akkus sowie andere Werkzeuge und Zubehör im Gesamtwert von rund 10.000 Euro", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.