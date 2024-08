"Köpi" wieder daheim, Halterin erleichtert: Ihre Würgeschlange hielt Glauchau in Atem

Glauchau/Chemnitz - Großer Schreck am Dienstagvormittag: Ein Glauchauer fand einen rund ein Meter langen Königspython! Nachdem das Tier von den Behörden gefasst wurde, kam es in Obhut. In Chemnitz gab es am heutigen Mittwoch ein fröhliches Wiedersehen mit Besitzerin Silke Sonntag (36).