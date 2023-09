22.09.2023 08:31 1.134 Kreuzungscrash mit vier Schwerverletzten, darunter ein zweijähriges Kind

Am Donnerstagnachmittag kam es in Hohenstein-Ernstthal an einer Kreuzung zu einem schweren Unfall zwischen drei Autos.

Von Sarah Müller

Hohenstein-Ernstthal - Bei einem Unfall in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) wurden am Donnerstagnachmittag vier Personen schwer verletzt. Neben der Citroen-Fahrerin wurden zwei weitere Personen sowie ein zweijähriges Kind schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eine 63-jährige Deutsche mit ihrem Citroen auf der Conrad-Clauß Straße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Immanuel-Kant Straße kam es dann aus bisher unbekannten Gründen zum Zusammenknall mit dem Skoda Octavia eines 45-Jährigen, der anschließend gegen den Kia eines 71-Jährigen schleuderte. Die 63-Jährige, ihre beiden Beifahrer, eine 32-jährige Frau und ein zweijähriger Junge, sowie der Octavia-Fahrer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Kia-Fahrer hingegen blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Zwickau Wer klaut knapp 2,5 Tonnen Maiskolben? Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Titelfoto: 123RF/madrabothair