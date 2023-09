Krise bei VW in Sachsen: Jetzt haben auch die Zulieferer Angst

"Autopapst" Ferdinand Dudenhöffer (72) will, dass die Kaufprämien für E-Autos wieder erhöht werden. © Nicolas Blandin/dpa

"Wenn Volkswagen Zwickau weniger Autos baut, dann können die Zulieferer dort auch nur weniger Teile hinliefern", sagt Dirk Vogel (53) vom Branchennetzwerk AMZ. Es sei zu erwarten, dass die Firmen ebenfalls mit Kurzarbeit oder Stellenabbau reagieren - in welcher Größenordnung, das sei noch unklar.

Allgemein gilt, dass an jedem Arbeitsplatz bei Autoherstellern noch einmal drei bis vier Jobs bei Zulieferbetrieben hängen, so Vogel. Volkswagen hatte am Donnerstag angekündigt, demnächst auslaufende Verträge von 269 Mitarbeitern in Zwickau nicht zu verlängern.

Als Grund wurde "die aktuelle Marktsituation" genannt. Der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer (72) rechnet ohne einen Politikwechsel damit, dass sich die Probleme für Hersteller und Zulieferer verschärfen.

Um das abzuwenden, müsste seiner Ansicht nach die Prämie für den Kauf von E-Autos sofort auf früherem Niveau gezahlt werden.