Landkreis Zwickau: Hier wird ein neuer Radweg gebaut

Zwischen Glauchau und Remse wird ein neuer Radweg geplant.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird ab kommenden Montag der vorhandene Baugrund erkundet. Das sei für die Planung des neuen Projektes wichtig.

Diese Untersuchungen sollen voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen werden.

"Das Erkundungsgebiet erstreckt sich von der Brücke im Zuge der A4 in Glauchau/Jerisau, quert die Zwickauer Mulde auf Höhe der Straße 'An der Muldenaue' und endet an der K7370/Wolkenburger Straße in Kleinbernsdorf", so das LASuV.



Die Kosten der Baumaßnahme betragen circa 45.000 Euro.