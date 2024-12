Mann lässt sich im Supermarkt einsperren: Polizei sucht Zeugen

Zwickau - Ein Mann wurde in einem Supermarkt im Zwickauer Ortsteil Pölbitz eingeschlossen. Beim Versuch, aus dem Laden auszubrechen, verursachte er einen hohen Schaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann bemerkt haben. (Symbolbild) © dpa/Bernd Weißbrod

Der Mann ging am Donnerstag in den Markt an der Franz-Mehring-Straße.

"Mit Ladenschluss ließ er sich in dem Geschäft einschließen", teilte die Polizei mit.

In der Nacht wollte er den Laden verlassen. Dabei versuchte er, an verschiedenen Stelle auszubrechen, jedoch erst ohne Erfolg.

Schließlich konnte er über ein Fenster entkommen.

Bei seiner Ausbruchs-Aktion verursachte der Unbekannte etwa 4000 Euro Schaden.

Ob er dabei noch etwas mitgehen ließ, ist bisher nicht bekannt.