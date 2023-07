Wegen Bum-Bum-Eis! Unbekannte Diebe verursachen 10.000 Euro Schaden

Meerane - Die Hitze macht bei einigen Menschen offenbar Bum-Bum im Kopf. In Meerane (Landkreis Zwickau ) stahlen Einbrecher fünf Bum-Bum-Eis. Und in Chemnitz verschwand ein Swimmingpool.

In der Guteborner Allee hebelten Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch die Schiebetür des Gartenfachmarkts auf. © Maik Börner

In der Guteborner Allee hebelten Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch die Schiebetür zum Gartenfachmarkt Dehner auf.

Die Pflanzen ließen sie stehen, teure Gartengeräte auch. Einzige Beute waren fünf "Bum-Bum Eis" im Wert von 15 Euro. Diese Sorte ist nicht nur bei Hitze beliebt, sondern auch wegen des Kaugummis im Stiel.



Marktleiter André Schlögl (51) glaubt an eine völlig verfehlte Mutprobe junger Leute: "Ein Eis verloren die Täter noch an der Tür. Bei der Hitze werden einige offenbar bleede."

Der entstandene Sachschaden an den Türen liegt bei 10.000 Euro.

Die Polizei sucht jetzt die Eisdiebe. Hinweise unter Telefon 03763/640.

Ein Tscheche (37) war von der Hitze ebenfalls benebelt. Er stahl am Dienstagnachmittag einen Swimmingpool aus der Auslage eines Marktes an der Chemnitzer Planitzwiese. Ein Mitarbeiter sah den Täter noch, wie er mit seiner Beute im Wert von 150 Euro in ein Auto sprang.