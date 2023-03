Mega-Zoff um Grillplatz an der Mulde: Anwohner laufen Sturm

Zwickau - Riesenzoff um einen Grillplatz an der Mulde. Anwohner beschweren sich massiv über Lärm und Gestank am Muldendamm im Zwickauer Ortsteil Pölbitz. Sie sammelten für eine Petition bereits 80 Unterschriften. Doch die Stadt will zunächst nur mit Bürgern diskutieren.