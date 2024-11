Mehrere Antennen abgebrochen und Autospiegel beschädigt

Zwickau - In den vergangenen Tagen wurden in der Zwickauer Nordvorstadt mehrere Antennen und Autospiegel beschädigt.

Unbekannte beschädigten mehrere Autos in der Zwickauer Nordvorstadt. (Symbolbild) © 123RF/rosinka79

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum vom 15. bis 18. November unter anderem den rechten Außenspiegel eines weißen Seat Ibiza.

Das Auto war zwischen Freitagnacht und Montagmorgen an der Clara-Zetkin-Straße auf Höhe des Hausgrundstücks 33 abgestellt.

Die Kosten für die Instandsetzung dürften sich auf rund 1000 Euro belaufen.

Bereits in der Woche zuvor wurde ein Mann beobachtet, der an einem geparkten Auto in der Heinrich-Heine-Straße im Bereich der Friedrich-Engels-Straße die Antenne abbrach.

Die kurz darauf eingetroffenen Polizisten konnten den Unbekannten nicht mehr fassen.