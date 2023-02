Mehrere Autoeinbrüche: Täter schlagen Scheiben ein und klauen Wertsachen

In den vergangenen Tagen wurden im Landkreis Zwickau an insgesamt vier Autos Scheiben eingeschlagen und Wertsachen geklaut. (Symbolbild) © 123rf/123bogdan

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bemerkte der Besitzer eines Mercedes-Transporters am Mittwochmorgen, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war. Der Transporter war in Limbach-Oberfrohna im Oberen Gutsweg, in Höhe der Hausnummer 17c geparkt.

"Entwendet wurden eine Digitalkamera, eine Wegfahrsperre, ein Schlüssel und die Zulassungsbescheinigung. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 250 Euro geschätzt, der Sachschaden auf etwa 350 Euro", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 6.20 Uhr am Mittwoch.

Auch in Glauchau haben Autoeinbrecher zugeschlagen. Im Ortsteil Reinholdshain waren sie am Mittwoch zwischen 15 und 17.15 Uhr in der Schulstraße, in der Nähe vom Friedhof, aktiv.

"Die Scheibe der Beifahrertür eines violetten Renault Twingo wurde eingeschlagen, um ein Portemonnaie zu entwenden. Darin befanden sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag und persönliche Dokumente", so die Polizei.

Der Gesamtschaden liegt bei mehr als 700 Euro.