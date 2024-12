09.12.2024 18:04 1.473 Mehrere Verletzte nach Unfall auf Kreuzung in Glauchau

Am heutigen Montagabend krachte es auf der Kreuzung Siemensstraße/S288 in Glauchau (Landkreis Zwickau). Drei Autos waren an dem Unfall beteiligt.

Von Julian Winkler

Glauchau - Schwerer Unfall am heutigen Montagnachmittag in Glauchau (Landkreis Zwickau)! Auf der Kreuzung Siemensstraße/S288 in Glauchau krachten am heutigen Montagnachmittag drei Autos zusammen. © Andreas Kretschel Gegen 16 Uhr krachte es auf der Kreuzung Siemensstraße/S288 gewaltig. Drei Autos knallten aus bisher unbekannter Ursache zusammen. "Dabei wurden drei Personen leicht verletzt", so ein Polizeisprecher zu TAG24. Die Kreuzung musste komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

