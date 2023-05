27.05.2023 08:42 1.231 Microcar und Mercedes kollidieren: Vier Verletzte nach Frontalcrash

In Glauchau sind am Freitagabend an der B175 ein Microcar und ein Mercedes zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt.

Von Victoria Winkel

Glauchau - Am Freitagabend ist in Glauchau (Landkreis Zwickau) ein Unfall mit einem Microcar passiert. Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Der Mercedes kam an einem Brückengeländer zum Stehen. © Andreas Kretschel Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung Hochuferstraße/B175. Ein 17-Jähriger war mit seinem Microcar, einem sogenannten 45 km/h-Auto, auf der Bundesstraße unterwegs. An der Kreuzung Meeraner Straße wollte er nach links abbiegen. "Dabei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 61-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Der Aufprall war so heftig, dass das Kleinfahrzeug auf den Gehweg geschleudert wurde. Der Mercedes stieß noch gegen eine Ampel und schließlich gegen ein Brückengeländer. "Beide Fahrer sowie die Beifahrerin des Mercedes wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin des Microcar wurde schwer verletzt", berichtet die Polizei. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 32.500 Euro geschätzt. Auch die Ampelanlage wurde stark beschädigt. Der Fahrer des Microcar hatte einen vorfahrtsberechtigten Mercedes übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. © Andreas Kretschel Die Kreuzung musste nach dem Unfall für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Titelfoto: Andreas Kretschel