Mord in Sachsen: Tatverdächtiger war Athletiktrainer bei Drittliga-Absteiger

Lichtenstein - Mord in der westsächsischen Idylle: Am Mittwochabend gestand ein 39-Jähriger bei der Polizei Zwickau: Er habe einen Mann umgebracht ! Jetzt kommt heraus: Der Tatverdächtige ist Ex-Athletiktrainer René K. vom FSV Zwickau .

Hier wird das Opfer (†53) weggebracht. © Mike Müller

Die alarmierten Polizisten fuhren nach seinem Geständnis sofort zur Bleibe des Deutschen an der Glauchauer Straße und fanden eine Leiche. "Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen wir davon aus, dass der Beschuldigte den Geschädigten heimtückisch getötet hat", sagte Ines Leonhardt, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau.

Wie TAG24 aus FSV-Kreisen bestätigt wurde, handelt es sich bei dem 39-jährigen Tatverdächtigen um René K. Er arbeitete 2022 kurzzeitig als Nachfolger von Christoph Rezler als Athletiktrainer in Zwickau.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Kurzzeitig war sogar das LKA da - routinemäßig, wie die Zwickauer Beamten bestätigten. Über die Täter-Opfer-Verbindung sagten die Behörden am Donnerstag noch nichts. "Nach derzeitigem Stand können wir sagen, dass der 39-Jährige zur Tatzeit weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss stand und vorher polizeilich nicht bekannt war", sagte Polizeisprecher Christian Schünemann.



Der wehrlose 53-Jährige soll nichts Böses geahnt haben, so Leonhardt. Eine Nachbarin beschrieb den mutmaßlichen Täter gegenüber TAG24 als "sehr ruhig, eher introvertiert. Man könnte sagen, er hat eher zurückgezogen gelebt". Am Mittwoch kam sie spät von der Arbeit, ihr Wohnhaus war in Blaulicht gehüllt.