18.04.2024 17:54 Motorroller angezündet: Polizei sucht nach Zeugen

Mutmaßliche Brandstifter zündeten am Mittwochabend zwei Motorroller zwischen der Inneren Zwickauer- und Beethovenstraße in Zwickau an.

Von Bernd Rippert

Zwickau - Dieses Feuer hätte ins Auge gehen können: Mutmaßlich Brandstifter zündeten am Mittwochabend zwei Motorroller zwischen der Inneren Zwickauer- und Beethovenstraße in Zwickau an. Vermutlich nutzten sie dazu Feuerwerkskörper. Hohe Flammen: Die Hauswand im Zwickauer Stadtteil Neuplanitz ist rund 15 Meter bis unters Dach geschwärzt. © Sven Gleisberg Anwohnerin Jeanette Remtisch (45) bekam das Feuerdrama live mit: "Es knallte wie bei Chinaböllern. Dann hörte ich ein Knistern, ein Heulen - und es brannte."

Das Feuer zerstörte die Roller der Marken Yamaha und Rex sowie einen Flachbild-TV. Zudem beschädigten die Flammen eine Mauer, eine Kellertür und züngelten 15 Meter hoch bis zum Dach. Jeanette Remtisch sorgte sich um ihre nahe Garage, in der ihr Auto stand - "zum Glück war die Feuerwehr schnell da". Ein Notarzt untersuchte fünf Anwohner, die aber unverletzt blieben. Zwickau Sächsischer Bach wird für mehr als 7 Millionen Euro saniert Die Polizei schätzt den Schaden auf 12.000 Euro. Der Besitzer der Roller (28) erfuhr erst am Morgen vom Feuer, weil er im Urlaub ist. Zwei Motorroller und ein Flachbild-TV verbrannten zwischen Innerer Zwickauer- und Beethovenstraße. © Sven Gleisberg Hinweise an die Polizei Zwickau, Telefon 0375/428102.

Titelfoto: Sven Gleisberg