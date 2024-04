18.04.2024 18:46 MP Kretschmer auf Besuch im alten Schocken: "Das gehört wahrscheinlich zur Zwickauer Mentalität"

Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) ließ sich am Donnerstag persönlich den Fortschritt der Arbeiten am Schocken-Kaufhaus in Zwickau zeigen.

Von Raik Bartnik

Zwickau - In genau einem Jahr soll der Millionen-Umbau des alten Schocken-Kaufhauses im Herzen von Zwickau fertig sein und die ersten Mieter einziehen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) ließ sich am Donnerstag persönlich den Fortschritt der Arbeiten an dem Projekt zeigen. Nächstes Jahr soll in das 1900 erbaute Schocken-Kaufhaus (zu DDR-Zeiten "Konsument") ein Hotel und ein Rewe-Markt einziehen. © Sven Gleisberg "Die Zwickauer haben gemeinsam Lösungen gesucht anstatt nach Gründen, dass etwas nicht geht", meinte der Landesvater beeindruckt nach einem gemeinsamen Rundgang mit Oberbürgermeisterin Constance Arndt (46, BfZ). "Das gehört wahrscheinlich zur Zwickauer Mentalität."

Beide hatten sich per Kran in einem Tragekorb auf das Dach der Großbaustelle ziehen lassen. Constance Arndt: "Ich habe mir dabei vorgestellt, wie es mal aussieht, wenn hier Kräne und Gerüste verschwunden sind und das Gebäude Teil der Innenstadt ist." Vor zwei Jahren hatte der Bauriese Papenburg damit begonnen, das mehr als 100 Jahre alte Kaufhaus-Gebäude für 30 Millionen Euro umzubauen. Zwickau Sächsischer Bach wird für mehr als 7 Millionen Euro saniert "Nach der Insolvenz von Mitbewerber Philipp Holzmann hatten wir einige Mitarbeiter übernommen", erinnert sich Geschäftsführer Klaus Papenburg (53). "Und so ist uns erst Schloss Osterstein angetragen worden und dann das Schocken-Kaufhaus." Per Kran geht es aufs Dach des alten Schocken-Kaufhauses: Papenburg-Chef Klaus Papenburg (53, l.), Oberbürgermeisterin Constance Arndt (46, BfZ), Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU). © Sven Gleisberg Die Fertigstellung ist für nächstes Jahr geplant, einziehen sollen ein B&B-Hotel und ein REWE-Markt. Auch Stadt und Land mieten Teile des Gebäudekomplexes an.

Titelfoto: Sven Gleisberg