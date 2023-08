24.08.2023 18:51 MP Kretschmer weiht nagelneue Turnhalle ein

In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) wurde am Donnerstag eine neue Turnhalle eingeweiht. Mit am Start: Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU).

Von Erik Töpfer

Limbach-Oberfrohna - Das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) weihte am heutigen Donnerstag seine neue Turnhalle ein. Sachsen-MP Michael Kretschmer (48, CDU), Turnerin Sina Howorka (19), Schulleiter Holger Engel und OB Gerd Härtig (Freie Wähler, v.r.n.l.). © Kristin Schmidt Damit haben die Schüler einen wesentlich kürzeren Weg zum Sportunterricht. Doch auch nach Schulschluss ist die Halle bereits ausgebucht: Vom lokalen Tennis- bis zum Judoverein freuen sich alle über den Neubau.

"Wir machen das nicht für den Profisport, sondern für dessen Nachwuchs", sagte Limbachs Oberbürgermeister Gerd Härtig (53, Freie Wähler). Vor zwei Jahren begann der Bau, kostete am Ende 7,1 Millionen Euro - samt Solar auf dem Dach und Wärmepumpe davor. "Dafür brauchten wir weder Fingerzeig noch Verbot", sagte Härtig süffisant. Zwickau Frust im Zwickauer Rathaus: Stadtfest startet ohne Riesenrad Die kleine Stichelei galt auch ihm: Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) überzeugte sich persönlich von der neuen Kletterwand und den Turneinlagen der Schüler. Als eine Art Gegenbesuch: Tags zuvor besuchte nämlich Elftklässlerin Maya (16) den MP. Sie hatte Kretschmer bei einer Diskussion im Mai auf die Zukunft des sächsischen Abis und seiner Lehrer angesprochen und war daraufhin eingeladen worden - der MP wollte persönlich mit ihr reden. Die Turner-Mädels und -Jungs weihten die Halle ein. © Kristin Schmidt "Das war richtig cool", so Maya.

Titelfoto: Kristin Schmidt