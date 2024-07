Neid auf Super-Züchter? Dieb beim Rassehuhn-Klau erwischt

Meerane - Ein Meeraner gehört zu Europas erfolgreichsten Geflügelzüchtern der Rasse New Hampshire Gold-Braun. Doch zum zweiten Mal erlebte Karl-Heinz Kleindienst (85) einen bösen Einbruch. Neidet jemand den Erfolg?

Die nahm den Einbrecher fest, einen 71 Jahre alten Mann aus dem Raum Leipzig. Der Züchter ist fassungslos: "Der Täter kannte sich aus, hat mich vermutlich vorher ausgekundschaftet. Er hatte schon sechs Hühner und drei Hähne in Säcke gepackt und im nahen Wald versteckt."

Am Wochenende hörte eine Anwohnerin spätabends am Stall des Züchters verdächtige Geräusche, rief Kleindienst und die Polizei.

Die Hühner der Rasse New Hampshire Gold-Braun sind sehr begehrt. © Kristin Schmidt

Der Super-Züchter aus Meerane ist heilfroh, dass seine 23 Hühner und elf Hähne wohlauf sind. Sonst wären Jahre der Zuchtarbeit umsonst gewesen.

Kleindienst weiß, wovon er spricht, erlebte er 2022 doch schon einmal einen Einbruch. Damals verschwanden acht Hennen, ein Hahn und zehn Strasser-Tauben spurlos. Die Taubenzucht gab der Meeraner danach auf.

Nun kann der dreifache Europameister und dreifache Deutsche Meister sich beruhigt auf die nächsten Geflügelschauen vorbereiten.

Zunächst steht die Deutsche Meisterschaft im Oktober in Erfurt an. Karl-Heinz Kleindienst hat ein Ziel: "Ich möchte mit meinen New Hampshire Gold-Braun gewinnen!"