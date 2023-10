Polizei ermittelt nach Garagen-Brand: War es Brandstiftung?

Meerane - Hat hier jemand gezündelt? In der Nacht auf Freitag brannte in Meerane (Landkreis Zwickau ) eine Garage. Nun ermittelt die Polizei .

Völlig ausgebrannt! In der Nacht brannte diese Garage in Meerane. Möglicherweise war es Brandstiftung. © Andreas Kretschel

Mitten in der Nacht ging die Garage am "Remser Weg" in Flammen auf. Nahezu alles, was darin gelagert war, verbrannte. Zahlreiche Autoreifen fielen dem Brand zum Opfer.



Am Freitagmorgen sperrte die Polizei die abgefackelte Garage ab. Nun soll ein Brand-Experte herausfinden, ob das Feuer absichtlich gelegt wurde.