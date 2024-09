Unfall nach irrer Verfolgungsjagd in Zwickau: VW reißt Loch in Arbeitsagentur!

Zwickau - Eine irre Verfolgungsjagd endete in der Nacht auf Sonntag in Zwickau mit einem heftigen Crash: Ein VW krachte mit voller Wucht in das Gebäude der Agentur für Arbeit. Der Unfall hinterlässt einen Ort der Verwüstung - ein Loch wurde in das Gebäude gerissen!