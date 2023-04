Rasante Verfolgungsjagd in Zwickau! Auto-Dieb flüchtet unter Drogen vor der Polizei

Die Polizei verfolgte in der Nacht auf Sonntag einen Auto-Dieb in Zwickau. Einige Kilometer hinter der Stadtgrenze konnten die Beamten den Täter stoppen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Mitten in der Nacht, zwischen 1.45 und 2.10 Uhr, stieg der 38-Jährige zusammen mit einem Komplizen in ein Mehrfamilienhaus an der Von-Schlegel-Straße ein. Das Haus befindet sich im Stadtteil Oberhohndorf, ruhig gelegen am Rande der Stadt Zwickau.

Aus einem Kellerabteil klaute das Duo einen Schlüssel für einen Toyota und einen Garagentor-Schlüssel. Anschließend stieg der 38-Jährige in den Toyota (Wert etwa 10.000 Euro) und bretterte davon. Wohin der Komplize verschwand, ist nicht bekannt.

Schnell wurde der Auto-Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert. Kurz darauf konnten die Beamten den Toyota auf der Muldestraße sichten, doch der 38-Jährige bemerkte die Polizisten, drückte aufs Gas und flüchtete - es kam zu einer wilden Verfolgungsjagd.

Mit rasanter Geschwindigkeit bretterte der Auto-Dieb aus der Stadt hinaus. Doch die Verfolgungsjagd dauerte nicht lange - nach wenigen Minuten konnte der Täter auf der Lößnitzer Straße in Reinsdorf gestoppt werden.

Dabei krachte er in zwei Streifenwagen - Sachschaden: 15.000 Euro.