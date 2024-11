Rekord! In Sachsen steht das größte Puppenkaufhaus der Welt

Werdau - Rekord! Das größte Puppenkaufhaus der Welt steht in Werdau (Landkreis Zwickau) mitten in der Stadt. Berit (52) und Frank Kalitzki (63) haben in der August-Bebel-Straße ein Holz-Kunstwerk mit 45 Läden und 36 Schaufenstern stehen. Doch bis ins Guinnessbuch hat es das Ehepaar bislang nicht geschafft.