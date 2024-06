08.06.2024 18:40 6.678 Unfall auf Parkplatz in Zwickau: Rentner zwischen zwei Autos eingeklemmt

Ein Rentner (79) wurde am heutigen Freitag auf einem Parkplatz in Zwickau von zwei Autos eingeklemmt. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Zwickau - Wie konnte das passieren? Ein Rentner (80) hatte am heutigen Freitagmittag sein Auto auf einem Parkplatz in Zwickau nicht mehr unter Kontrolle. Ein weiterer Rentner (81) wurde daraufhin zwischen zwei Autos eingeklemmt und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde der 79-Jährige zwischen zwei Autos eingeklemmt. Die Polizei sperrte den Unfall-Bereich auf dem Parkplatz ab. © Andreas Kretschel Der Unfall geschah laut Polizei gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz des "Glück Auf Centers" im Stadtteil Schedewitz. Der 80-jährige Skoda-Fahrer wollte nach dem Einparken seine Position korrigieren. Dabei verwechselte er laut Polizeiangaben offenbar Gas und Bremse - ein fataler Fehler! "Das Auto setzte mit hoher Geschwindigkeit zurück und stieß gegen einen Audi und einen Honda, die auf der gegenüberliegenden Seite geparkt waren", so eine Polizeisprecherin. Zwickau Sie leidet an der Schmetterlingskrankheit: Trabi-Fan will Käthe (4) helfen Tragisch: Ein Rentner (79) wurde zwischen dem Audi und dem Skoda eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt, kam umgehend in ein Krankenhaus. Durch die Wucht des Aufpralls wurden weitere Autos beschädigt: Der Audi und der Honda wurden über den Grünstreifen geschoben, der die Parkreihen trennt. Beide Autos krachten schlussendlich gegen einen Ford und einen Mercedes. Fünf Autos auf Supermarkt-Parkplatz in Zwickau beschädigt: 16.000 Euro Sachschaden Insgesamt wurden damit fünf Autos beschädigt, es entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro.

Immer wieder kommt es zu Unfällen, weil Rentner Gas und Bremse verwechseln. So auch im vergangenen Jahr in Rodewisch. Ein 85-Jähriger bretterte mit voller Wucht in ein Gartengrundstück, beschädigte dabei mehrere Pflanzen und prallte gegen die Terrasse. Sachschaden: 15.000 Euro.

Immer wieder flammt die Diskussion auf, ob es verpflichtende Fahrtauglichkeits-Checks für Senioren geben sollte. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (52, FDP) lehnt diesen Vorschlag allerdings strikt ab. Erstmeldung: 7. Juni, 18.38 Uhr, zuletzt aktualisiert am 8. Juni, 8.49 Uhr

Titelfoto: Andreas Kretschel