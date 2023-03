Fahrtauglichkeits-Check für Senioren? Das ist die Meinung von Verkehrsminister Volker Wissing

Verkehrsminister Volker Wissing (52, FDP) hat eine klare Meinung zur Thematik. © Bildmontage: dpa/Wolfram Kastl, dpa/Sebastian Gollnow

Unter Beachtung von Alter und Krankheiten soll der Führerschein, so die Idee der EU-Kommission, ab 70 Jahren nur noch um maximal fünf Jahre verlängert werden. Um diese Verlängerung zu bekommen, müssen Oldies zum Test.

Ein fürchterlicher Vorschlag, findet Verkehrsminister Volker Wissing (52, FDP). "Von der Idee, dass sich Senioren ab einem bestimmten Alter ohne weiteren Anlass regelmäßig einem Tauglichkeitstest unterziehen müssen, halte ich gar nichts", sagte er zur "BamS".

"Viele ältere Menschen sind sehr erfahrene, umsichtige Autofahrer. Ich setze hier ganz klar auf die Eigenverantwortlichkeit. Verpflichtende Gesundheitstests, wie sie der EU vorschweben, lehne ich ab."

Dem schließt sich auch ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand an. "Dass Menschen nur aufgrund ihres Alters zu Tests verpflichtet werden sollen, ist aus meiner Sicht diskriminierend."

Sieht er also gar nicht den Vorteil, den regelmäßige Tauglichkeitsprüfungen mit sich bringen könnten? Nicht ganz! "Klar ist aber auch: Alle Personen, die am Straßenverkehr teilnehmen, sollten sich und ihre Fahrfähigkeit regelmäßig selbstkritisch hinterfragen", so Hillebrand weiter.

Im Übrigen möchte die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag nicht nur die Fahrtauglichkeit der Senioren überprüfen, sondern auch dazu ermutigen, "fahrerische Fähigkeiten und Kenntnisse zu aktualisieren, um mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten". Definitiv keine schlechte Idee!