Sachsen: Darum steht dieses Schrott-Auto seit Wochen am Straßenrand

Lichtentanne - Auf der B173 bei Lichtentanne (Landkreis Zwickau ) sorgt ein Schrott-Auto für Aufsehen. Das Fahrzeug steht seit mehreren Wochen am Straßenrand, wurde von Unbekannten beschädigt und schlussendlich mit Böllern in die Luft gejagt. TAG24 kennt die kuriose Geschichte dahinter.

Ein kurioser Anblick: Seit Wochen steht an der B173 bei Lichtentanne ein Autowrack. Niemand scheint sich um das Schrott-Fahrzeug zu kümmern. © xcitepress

Wer aus dem Dorf Schönfels (Gemeinde Lichtentanne) fährt, sieht bereits nach kurzer Zeit das völlig zerstörte Auto - ein Honda aus den 90er Jahren. Von dem Fahrzeug ist nicht mehr viel übrig: Die Räder wurden gestohlen, Scheiben ausgeschlagen und das Autodach völlig zerstört.

Wie TAG24 von einer Polizeisprecherin erfuhr, steht der Honda bereits seit Ende Juni da. "Der Fahrer wurde damals einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da er unter Drogen stand, durfte er nicht weiterfahren."

Seitdem kümmerte sich der Halter nicht mehr um den Honda - das Auto stand wochenlang am Straßenrand. Am 14. August wurden dann die Räder geklaut, am 19. August jagten Chaoten das Fahrzeug mit Böllern in die Luft. "In diesem Fall ermitteln wir wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion", heißt es von der Polizei.

Zudem mussten Splitterteile von der Straße geräumt werden.