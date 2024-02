Sachsens neuer Super-Knast noch nicht fertig, doch neuer Chef ist schon da

Jürgen Frank (57) ist designierter Chef des im Bau befindlichen Superknastes in Zwickau-Marienthal. © Maik Börner

Der gebürtige Augsburger Jürgen Frank (57) verantwortet zunächst das Gesamtprojekt "Inbetriebnahme der JVA Zwickau-Marienthal" und übernimmt dann das gemeinsame Gefängnis für Sachsen und Thüringen.

Im Beisein von Sachsens Justizministerin Katja Meier (44, Grüne) wurde Jürgen Frank am heutigen Mittwoch offiziell ins Amt eingeführt. "Für mich ist es eine besondere Amtseinführung", sagte die Ministerin in ihrer Rede. "Das hat viel mit der Situation in der JVA in Zwickau zu tun."

Weil das riesige Zwei-Länder-Gefängnis für mehr als 800 Häftlinge durch die Querelen nicht in die "Bau-Gänge" kommt, musste Frank noch 2023 die alte JVA an der Zwickauer Schillerstraße übernehmen.

Dafür hatte sich der studierte Jurist gar nicht beworben: "Ich bin nicht abergläubisch, es liegen große Aufgaben vor uns. Es wird die größte JVA in Mitteldeutschland. Da halte ich eine gewisse Demut für angebracht, wir müssen alles gut vorbereiten."

Neuigkeiten zum weiteren Fortlauf des Großprojektes hatte keiner der Protagonisten zu verkünden, nur so viel: "Die Schließung der alten Anstalt liegt in weiter Ferne."