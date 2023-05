Sächsische Brache wird Kulturstätte: Neuer Schwung in der alten "Mecke"-Färberei

Oberlungwitz - Hier soll wieder Leben in die Bude: Auf dem Gelände der ehemaligen Färberei in der Nutzung 46 in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau) möchte der Verein "Kultur- und Begegnungsstätte Mecke" in Zukunft Feste und Veranstaltungen begehen. Eine Ausstellung ist bereits in Vorbereitung.