Sächsischer Graffiti-Künstler Tasso zaubert gruseliges Motiv

Meerane - Graffitikünstler Tasso (57) hat gezaubert: Eine kleine steinerne Marktfrau, die einst einen Brunnen am Markt von Meerane (Landkreis Zwickau) zierte, sitzt jetzt als 15-mal größere Riesin an einer Giebelwand - so realistisch, dass es manchen Meeraner ein wenig gruselt.