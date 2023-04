Sächsisches Karl-May-Haus verneigt sich vor Apachenhäuptling Winnetou

Hohenstein-Ernsthal - Wie viel Winnetou darf sein? Keine andere Frage beschäftigte den deutschsprachigen Literaturbetrieb in den vergangenen acht Monaten mehr als die, wie mit der Romanfigur von Karl May (1842-1912) heute umzugehen ist. Nun widmet sich eine Sonderausstellung in Mays Heimatort dem Wandel des Apachen.