Schlägerei in Club "Linde" eskaliert: Security-Mann verletzt

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei in der Linde Leubnitz. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Die Tat ereignete sich bereits im Dezember vergangenen Jahres, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Gegen 3 Uhr kam es in der Nacht zum 18. Dezember während der 90er- und 2000er-Party zu einer Schlägerei in der Location in der Wettinerstraße.

Als dann ein Mitarbeiter (43) des Sicherheitsdienstes dazwischen ging, bekam er mit einer Bierflasche einen Schlag gegen den Hinterkopf. Dann wurde er noch mehrfach ins Gesicht geschlagen. "Der 43-Jährige musste ambulant behandelt werden", so die Polizei weiter.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: