Schutthaufen und brennende Reifen auf Autobahnzubringer bei Zwickau gelegt

Hartenstein - Das hätte böse enden können: Unbekannte kippten in der Nacht auf Mittwoch einen Schutthaufen auf einen Autobahnzubringer bei Zwickau . Dazu zündeten sie zwei Autoreifen an.

Ein gefährliches Hindernis: Unbekannte kippten einen Schutthaufen auf die S255 in Hartenstein, zündeten zudem zwei Autoreifen an. Die Feuerwehr löschte zunächst die brennenden Reifen. © André März

Kurz vor 23 Uhr wurden Feuerwehr- und Polizeikräfte zur S255 in Hartenstein gerufen. Zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Hartenstein, in Fahrtrichtung Aue-Bad Schlema, kippten Unbekannte einen Haufen Bauschutt mittig auf den Autobahnzubringer. Dazu setzten sie zwei Autoreifen in Flammen.

"Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht und der 2x2 Meter große Schutthaufen beräumt", so ein Polizeisprecher.

Verletzt wurde niemand. Zum Glück: Denn an dieser Stelle der Staatsstraße sind 100 km/h erlaubt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ein Auto durch dieses Hindernis von der Straße abgekommen wäre.

Nun sucht die Polizei nach den Verursachern und fragt: Wer verdächtige Personen oder Autos gesehen? Wer wurde durch das Hindernis gefährdet?