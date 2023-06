Schwerer Unfall bei Hartenstein: Autobahnzubringer vollgesperrt

Hartenstein - Am Mittwochnachmittag krachte auf der S255 ein VW Caddy in einen Isuzu Pickup. Der Autobahnzubringer zwischen Aue ( Erzgebirge ) und Hartenstein (Landkreis Zwickau ) musste voll gesperrt werden.

Der VW Caddy landete nach dem Zusammenprall im Graben. © Niko Mutschmann

Der Fahrer des VW Caddy war gegen 16.30 Uhr in Richtung Hartenstein unterwegs, als er in Höhe der Wildbrücke in den Gegenverkehr geriet. Dort kam gerade ein Isuzu Pick-Up angefahren. Laut ersten Informationen versuchte der Fahrer noch auszuweichen, doch der Caddy krachte seitlich in den Pick-Up und landete anschließend im Graben.

Der Isuzu-Fahrer wurde vorsichtshalber vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dass der VW-Fahrer unverletzt blieb, konnte die Polizei aktuell noch nicht bestätigen. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

Der Verkehrsunfalldienst hat mit den Untersuchungen zur Unfallursache begonnen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren kümmerten sich um auslaufende Betriebsmittel, sicherten die Unfallstelle und klemmten Batterien ab.