Unfall im Kreisverkehr: Transporter kracht in Straßengraben, drei Schwerverletzte

Neukirchen/Pleiße - Schwerer Unfall am heutigen Montagmorgen am Rand von Neukirchen/Pleiße (Landkreis Zwickau )! Ein Transporter kam von einem Kreisverkehr ab und landete im Straßengraben. Mehrere Personen wurden schwer verletzt.

Ein Transporter krachte am Montagmorgen bei Neukirchen/Pleiße (Landkreis Zwickau) in den Straßengraben. Vier Personen wurden dabei verletzt, drei davon schwer. © DBG:NEWS / David Breidert

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der Unfall gegen 7.15 Uhr. Ein Transporter-Fahrer (36) war von der A4 aus bei Schmölln in Richtung Neukirchen/Pleiße unterwegs.

Am Kreisverkehr der S289/290 passierte es: Der Transporter fuhr viel zu schnell in den Kreisverkehr ein, bretterte über die Mittelinsel und schoss mit voller Wucht in den Straßengraben. Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt - die Airbags sprangen auf.

Schnell rückten vier Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und zwei Notarztfahrzeuge an. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Verletzten.

"Der Fahrer sowie zwei Insassen im Alter von 37 und 43 Jahren erlitten schwere Verletzungen und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ein weiterer, 24-jähriger Insasse wurde leichtverletzt", so eine Polizeisprecherin.

"Alle Patienten mussten, teils per Hubschrauber, in verschiedene Krankenhäuser in Westsachsen und Chemnitz verteilt werden", so ein Sprecher des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen.