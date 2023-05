Sechs Reifen platt: Reifenstecher sabotiert mehrere Autos

In Werdau wurden mehrere Reifen an zwei Autos zerstochen. (Symbolbild) © 123rf/soleg

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schlug der Unbekannte zwischen 18 Uhr am Montagabend und 6.30 Uhr am Dienstagmorgen in der Katharinenstraße zu.

In Höhe der Hausnummer 20 zerstach der Täter an einem schwarzen Opel beide Reifen auf der linken Seite.

Bei einem Mitsubishi, der ebenfalls dort geparkt war, wurden alle vier Reifen zerstochen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 600 Euro.