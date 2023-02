Serie von Autoeinbrüche reißt nicht ab: Täter hinterlassen Hunderte Euro Schaden

Am Montag wurde im Landkreis Zwickau in mehrere Autos eingebrochen. (Symbolbild) © andreypopov/123 RF

In Callenberg brachen Diebe gewaltsam in einen Skoda ein. Das Fahrzeug stand am Montag zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Schettlermühle.

Aus dem Skoda klauten die Täter einen Rucksack mit persönlichen Dokumenten sowie Bargeld in Höhe von etwa 60 Euro. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Montag, aber zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr schlugen Täter in Limbach-Oberfrohna zu. Sie brachen auf einem Parkplatz an der Hainstraße einen Fiat auf. "Daraus entwendeten sie eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld im Gesamtwert von etwa 250 Euro. Der dabei entstandene Sachschaden ist auf 500 Euro geschätzt worden", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Am Montagnachmittag gab es drei weitere Fälle von aufgebrochenen Autos, diesmal in Lichtenstein. "Betroffen davon waren ein Smart und ein Opel, die auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage nahe der Chemnitzer Straße abgestellt waren. Zudem brachen die Täter in einen Opel ein, der an der Chemnitzer Straße abgestellt war", berichtet die Polizei.